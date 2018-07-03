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03 Temmuz 2018 12:39

Gaziantepspor’un grubu ve rakipleri belli oldu

TFF 2.

Gaziantepspor’un grubu ve rakipleri belli oldu

03 Temmuz 2018 12:39

Lig’de mücadele eden Gaziantepspor’un yeni sezon lig grubu belli oldu. 2018-2019 Sezonu Lig’de mücadele edecek olan Gaziantepsor beyaz grupta yer alacak.


Gaziantepspor’un beyaz grupta rakipleri Amed Sportif Faaliyetler, Ankara Demirspor, Bayrampaşa, Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Eyüpspor, Grandmedical Manisaspor, Gümüşhanespor, Hacettepe Spor, İnegölspor, Kastamonuspor 1966, Niğde Belediyespor, Keçiörengücü, Sakaryaspor, Samsunspor, Sancaktepe Belediyespor, Sarıyer ve Utaş Uşakspor oldu.


Gaziantepsor’un yer aldığı Lig, 1 ve 2 Eylül 2018 tarihlerinde oynanacak maçlar ile başlayacak ve 4 Mayıs 2019 tarihinde normal sezon sona erecek.




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