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04 Ocak 2017 17:41

Gaziantepspor’un stat sorunu çözülemiyor

Gaziantepspor’un stat sorunu çözülemiyor

04 Ocak 2017 17:41

Gaziantepspor’un yeni stadındaki eksikliklerin giderilmemesi nedeniyle yönetim ikinci yarıdaki maçlarını Mersin’de oynamak için harekete geçti.
TOKİ’nin yapımını tamamlayarak Gençlik ve Spor Bakanlığı Gaziantep Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü’ne teslim ettiği Gaziantep Arena’da henüz eksikliklerin giderilmemesi Gaziantepspor yönetimini harekete geçirdi. Statta bulunan koltukların numaralarının yerine zamanında çakılamaması ve çim sorunu gibi nedenlerden stadın Antalyaspor maçına yetişme ihtimalini az gören yönetim, Türkiye Futbol Federasyonu’na başvurdu.

TFF’ye yazı gönderildi
Gaziantepspor’un yanı sıra Büyükşehir Gaziantepspor maçlarının da oynandığı mevcut Kamil Ocak Stadı’nın, olumsuz hava koşulları ile birlikte zemininin artık futbol oynanmayacak bir düzeye geldiğini düşünen kulüp yöneticileri, TFF’den maçların Mersin’e oynanmasını istedi. TFF’ye yazılı müracaatta bulunduğunu belirten kulüp yetkilileri, ikinci yarıdaki maçlarının Mersin Olimpiyat Stadında oynamak istediklerini ifade etti.



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