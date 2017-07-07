Diğer
Kategoriler
07 Temmuz 2017 11:52

Gaziantep’te "07.07.2017"de 107 çift dünya evine girdi

Gaziantep’te hayatlarının en önemli günlerini unutulmaz bir tarihe denk getirmek isteyen 107 çift, 07.

Gaziantep’te

07 Temmuz 2017 11:52

07.2017 tarihinde dünya evine girdi.


Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde nikahlarını 07.07.2017 tarihine denk getiren 107 çift dünya evine girdi. Nikahlarını kıydığı çiftlere mutluluklar dileyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Geçtiğimiz yıllarda yine 7 bin 375 çiftin nikahını kıyarak Türkiye’de en çok nikah kıyan belediye olmuştuk. Şu ana kadar ilk 6 ay içerisinde 3 bin 150 adet çiftimizin nikahını gerçekleştirdik. Ama nikah sezonumuz yeni başlıyor” dedi.


Nikah kıyanların sayısının yaz aylarında daha da arttığını vurgulayan Tahmazoğlu, “İnşallah yıl sonuna kadar bu sayının 8 bine kadar ulaşacağını tahmin ediyoruz. Bugün 07.07.2017, bugün de 107 çiftimiz evlenmek için belediyemize başvurdu, hepsinin nikah törenini gerçekleştiriyoruz. Allah mesut bahtiyar etsin. Kendilerine mutluluklar diliyoruz. Ayrıca Şahinbey Belediyesi olarak Türkiye’de yine bir ilki gerçekleştiriyoruz. Evlilik okulumuzu yaklaşık 8 yıldan beri devam ettiriyoruz. Şu ana kadar da 20 binin üzerinde çifte evlilik okulumuzda eğitim verdik. Burada amacımız ’Mutlu aile, huzurlu toplum’ sloganıyla ailelerimizin huzurlu olması, eşlerin birbirini tanıması, iletişim konusunda sağlıklı olmalarını diliyoruz. Bu vesileyle Şahinbey Belediyesi olarak yeni evlenen çiftlere otomatik çamaşır makinası taktim ediyoruz. Çiftlerimiz genelde bu tür tarihlerde ay, gün ve yıl olarak rakamların eşleştiği günlerde talep daha fazla oluyor. Bugün de 07.07.2017, talep bunun için fazla oluyor. Sanırım hafızalarda daha kolay kaldığı için özel bir gün olduğunu düşünüyorlar” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    36°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    36°C
  • Pazar
    Sıcak
    36°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    37°C
GAZİANTEP NAMAZ VAKİTLERİ
  • 13 ŞEVVÂL 1438
  • 07 Temmuz 2017
  • Cuma
  • İmsak :03:08
  • Güneş :05:11
  • Öğle :12:46
  • İkindi :16:38
  • Akşam :20:01
  • Yatsı :21:47
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!