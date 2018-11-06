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Gaziantep'te 1 ayda 320 uyuşturucu satıcısı yakalandı

Gaziantep’te ekim ayı içerisinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında 320 şüpheli yakalandı.

Gaziantep'te ekim ayı içerisinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında 320 şüpheli yakalandı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında 1 ay içerisinde toplam 320 şüpheli yakaladığını duyurdu


Yakalanan 320 şahıstan ise, 35 kilo 940 gram esrar, 589,37 gram metamfetamin, 545,9 gram eroin, 94,54 gram bonzai, 191 adet uyuşturucu hap ve 11,68 gram jamaika uyuşturucu maddesi, 2 adet hassas terazi, 5 adet tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 64 adet dolu fişek ve uyuşturucu satışından temin edildiği değerlendirilen 10 bin 713 TL para ele geçirildi.


Öte yandan olaylarla ilgili yakalanan şüpheli şahıslar haklarında yapılan yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edildiği belirtildi.

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