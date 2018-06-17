AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, seçim çalışmalarını bayramda da aralıksız sürdürüyor. Erdoğan, sivil toplum örgütleri ve semt ziyaretleri yaparak, 24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin önemi anlatıyor. Ziyaretlerinde büyük ilgi ile karşılanan Erdoğan, seçmenlerden Cumhur İttifakı için destek istiyor.

“Gaziantep’te 1 Milyon 214 Bin 503 Kişi oy Kullanacak”

Türk İslam Vakfı Gaziantep Şubesi, Türk Ocakları Derneği Gaziantep Şubesi ve AK Parti listesinden milletvekili adayı olan Büyük Birlik Partisi (BBP)’li İhsan Kaya’nın seçim bürosunu ziyaret ederek, bayramlaşma törenine katılan ve gündemi değerlendiren Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinde Gaziantep’te 3 bin 699 sandıkta 1 milyon 214 bin 503 kişinin oy kullanacağını belirterek, tüm seçmenleri bir vatandaşlık görevi olan oy kullanmaya çağırdı.

“Karamollaoğlu Siyasi İhanet İçinde”

AK Parti’nin 2002 yılından bu yana Türkiye’de bir çok alanda devrim sayılabilecek önemli hizmetler gerçekleştirdiğini ve seçim beyannamesinde yer alan dev projelerin de 24 Haziran seçimleri sonrası start alacağını ifade eden Erdoğan, buna karşın Millet İttifakı içerisinde yer alan partilerin ise adeta bir yıkım ekibi çalıştığını söyledi.

Millet İttifakı bünyesinde yer alan Saadet Partisi’nin Genel Başkanı Temel Kramaollaoğlu’na sert eleştiriler yönelten ve Karamollaoğlu’nun merhum Başbakan Necmettin Erbakan’a ihanet ettiğini kaydeden Erdoğan, “24 Haziran seçimlerinde CHP oylarını HDP’ye aktarırken Saadet Partisi’nin oyları da maalesef Millet İttifakı ile CHP’ye gidecek. Böylece Saadet Partisi dolaylı olarak HDP/PKK’yı desteklemiş oluyor. Karamollaoğlu Saadet Partisi tabanına, Erbakan Hocaya ve Milli Görüşe aykırı hareket ediyor” diye konuştu.