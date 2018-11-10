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Gaziantep'te 10 Kasım Atatürk'ü ama törenine asker damgası

Gaziantep’te Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 80. yıldönümü nedeniyle gerçekleşen anma törenin sonunda, yürüşüş yapan askerlerin gösterisi yoğun ilgi gördü.

Gaziantep'te Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 80. yıldönümü nedeniyle gerçekleşen anma törenin sonunda, yürüşüş yapan askerlerin gösterisi yoğun ilgi gördü.

Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan etkinliğe, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Şefik Atak, kaymakamlar, belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldığı tören, siren eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunulmasıyla devam etti. Program İstiklal Marşı'nın okunması ve çelenk sunulmasıyla sona erdi.

Programın sonunda ise askerler yürüyüş kararını okuyarak, geçit yaptı. Uygun adımda yürüyen askerlerin "Ne Mutlu Türküm diyene" sloganları, törene katılanların yoğun ilgisini gördü.

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