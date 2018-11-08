Gaziantep'te 10 Kasım Ata'ya saygı sergisi

Gaziantep'te Empati Sosyal Sorumluluk ve Eğitim Derneği ile Gaziantep Genç İşadamları Derneği'nin ortak gerçekleştireceği 10 Kasım Ata'ya Saygı sergisi ziyarete açılacak.

Ebediyete intikalinin 80. yıl dönümünde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak amacıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde düzenlenecek serginin 10 Kasım Cumartesi saat 15:00'te gerçekleştirilecek. Sergide, "Atatürk" temalı farklı tür ve teknik ile hazırlanmış çalışmaları bir araya getirilecek. Sergide, Gaziantepli sanatseverlerin kendi yaptıkları eserlerin yanı sınar koleksiyonlarında bulunan eserlerde yer alacak. Sergi bu niteliği ile Gaziantep'te ilk olma özelliğini de taşıyacak.Sergi ile Atatürk'ün hatırasının yaşatılmasının yanı sıra sanatın da önemine dikkat çekilecek.

Gaziantep'in sosyal ve ekonomik gelişimi için düzenli çaba gösteren Empati Sosyal Sorumluluk ve Eğitim Derneği ile Gaziantep Genç İşadamları Derneği'nin ortaklaşa organize ettiği sergi 10 gün boyunca gezilebilecek. Sergi ile Atatürk'ün aziz hatırasının anılmasının yanı sıra Sanatın önemine dair vurgu yapma amacını da taşıyor.