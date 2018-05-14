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14 Mayıs 2018 15:50

Gaziantep’te 11 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda 11 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gaziantep’te 11 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi

14 Mayıs 2018 15:50

Olay ile ilgili 2 yabancı uyruklu şahıs göz altına alındı.


Gaziantep Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince vergi kaybının ve haksız rekabetin önüne geçilmesine yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda: Gaziantep’in Şahinbey ilçesi havalimanı yolu üzerinde durumundan şüphelenilerek durdurulan 27 ..... plakalı bir araçta çay tütün arama köpeği Curis ile yapılan aramada, 11 bin 100 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.


Olay ile alakalı olarak kaçak naklinde kullanılan zulalı araca el konuldu. 2 yabancı uyruklu şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıslar yasal işlemlerinin bitmesine müteakip adli makamlara sevk edildi.




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