Gaziantep’te 11 terörist yakalandı

Gaziantep Valiliğinde yapılan yazılı açıklamada, "Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü ekiplerince, DEAŞ terör örgütünün Gaziantep iline yönelik faaliyetlerinin ve olası terör eylemlerinin bertaraf edilmesi amacı ile yapılan çalışmalarda, örgüt adına yapılabilecek eylemlere destek olabilecekleri, genel itibariyle de ilimiz üzerinde fırsat bulmaları halinde DEAŞ terör örgütü ile birlikte hareket ederek sansasyonel eylemlerde bulunabilecekleri değerlendirilen; aralarında Suriye uyruklu şahıslarında bulunduğu şüphelilerin yakalanması için 15 Haziran 2017 tarihinde yapılan operasyonel çalışmalar sonucu 11 DEAŞ üyesini yakalanmıştır. Yakalanan şahıslarla irtibatlı diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir" denildi.

Aramalarda binlerce TL ve dolar ele geçirildi

Polis ekipleri, şahısların ev, işyeri, araç ve üst aramalarda ise sahte olduğu değerlendirilen çok sayıda pasaport, yabancı tanıtım belgesi, ikamet izin belgesi, sahte belgelerde kullanılacağı değerlendirilen 110 adet vesikalık fotoğraf, 6 bin 900 TL, 5 bin 270 ABD doları, 30 adet dolu av tüfeği kartuşu ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.

Şahısların, sorguların tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.