Gaziantep’te 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Kupası başladı

Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü olarak düzenlenen ve ilk günü gerçekleşen 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Kupası ’Veteranlar’ müsabakalarının açılış programı gerçekleşti. Program Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir’in yaptığı konuşma sonrası start aldı.

İlk müsabaka öncesi açılış konuşması yapan Demir, “ Kurşuna yürüyen bu memleketin aziz evlatları genlerindeki binlerce yıllık ruhla hareket etmişlerdir. Bizler büyük meselelerimizi hep birlik ve beraberlik içinde atmışızdır. Hiç kimse merak etmesin bu süreci de hep beraber atlatacağız. ‘Allahü Ekber ve Ne Mutlu Türküm’ nidalarıyla 15 Temmuz gecesi karanlığın da bir ışık gibi parlayan aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz” dedi.

Turnuva takımlarına 15 Temmuz gecesi şehit olan kişilerin isimlerini verdiklerini belirten Demir, ”Bu vesileyle bütün spor camiası temsilcilerimizle burada spor camiası olarak hem bugünün unutulmaması için bu hain darbenin, bu vatan hainlerinin unutulmaması için bu camiada oturup bir proje yaptık ve projemiz turnuvaya dönüştü. 2 grup halinde burada liv usulü bir turnuva düzenliyoruz. Akabinde de Kamil ocak stadyumunda da turnuvanın finalini yapacağız. Orda da bir gösteri maçı yapacağız. O gösteri maçı sonrası ise Kamil Ocak stadyumunun kapanışını yapacağız” şeklinde konuştu.

Proje kapsamında gerçekleşen turnuvanın ilk karşılaşması Karşıyaka Cuma Yapıcı takımının Esnaflar Takımı karşında 9-3 aldığı farklı galibiyetle sona erdi.