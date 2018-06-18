Gaziantep’te 18 köyden 240 kilometre arazi yolu açıldı

Büyükşehir belediyelerinin hizmet sınırlarını il sınırları olarak değiştiren 6360 sayılı Büyükşehir Yasası kapsamında hizmet ağını genişleyen Büyükşehir Belediyesi, ağırlaşan hizmet yüküne rağmen çalışmalarını sürdürüyor. Bir taraftan arazilerine ulaşmakta zorlanan köylülerin yol talebini karşılanırken, diğer taraftan da bir yıldır sürdürülen çalışmalar ile 4 grup köy yolunu tamamladı. İlçedeki 18 köye 240 kilometre uzunluğundaki arazi yolu açılarak hizmete açıldı. Sırasöğüt Mahallesinde yürütülen arazi yolu açma çalışmaları hakkında bilgi veren Mahalle Muhtarı Şıh Mehmet Güney, geçmişte Sırasöğüt köylülerinin arazilerine ulaşmada zorluk yaşadıklarından bahsederek, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in göreve gelmesiyle yüzlerinin güldüğünü bildirdi. Güney, “Mahallede, vatandaşların arazilerine gidebilmesi için arazi yollarına ihtiyaç vardı. Başkanımıza sorunumuzu anlattık, arazi yolunun açılmasını istedik. Kendisine köylülerin yaşadıklarını dile getirdik, bizi can kulağıyla dinledi, gereğini yaptı, bugüne kadar bir dediğimizi iki etmedi Allah kendisinden razı olsun, hizmet aşkıyla gece gündüz demeden çalışıyor. Maşallah başkanımız arı gibi çalışıyor, çalışmalarından çok memnunuz. Vatandaşlarımız eskiden bu arazilere hayvanlarla bile zor geliyordu. Mahallemizde 15 kilometre arazi yolu açıldı. Belediyemiz dağ, taş, tepe, yamaç demeden arazi yollarını açıyor” dedi.

Çalışmalardan memnun olduklarını dile getiren mahalle sakinleri ise, “Daha önceden hayvanlarla güçlükle ulaşabildiğimiz arazilerimize şimdi arabalarımız, motorlarımız, traktörlerimiz ile gidebileceğiz. Çok güzel yollar açılıyor. Başkanımız, bizim için bayağı güzel imkanlar sağlıyor. Allah, kendisinden razı olsun” dedi.