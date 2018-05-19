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19 Mayıs 2018 13:02

Gaziantep’te 19 Mayıs coşkusu

Gaziantep’te 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda gerçekleştirildi.

Gaziantep’te 19 Mayıs coşkusu

19 Mayıs 2018 13:02


Gaziantep Vali Ali Yerlikaya, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Garnizon Komutanı ve Askeri Erkam, Gençlik Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, kurum müdürleri ve diğer protokol üyeleri katıldığı törene vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi. Törenin açılış konuşmasını yapan Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, "Bütün umutların tükenmeye başladığı bir dönemde Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk Milleti için bağımlı yaşamaktansa ölmek daha iyidir diyerek Samsun’a çıkması bağımsızlık ve özgürlük mücadelemizin de başlangıcı olmuştur. Bu tarih ile birlikte Türk milleti kendi makus talihini tersine döndürmeyi başararak esaret altında var olunamayacağını ve kutsal vatan topraklarımızın ilelebet işgal edilemeyeceğini tüm dünyaya haykırmıştır" dedi.


15 Temmuz Demokrasi Meydanı’ndaki tören konuşmalar, şiir okumaları ve çeşitli alanlarda ödül alan öğrencilerin ödüllerinin takdimlerinin ardından Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya ve protokolün öğrencilerin gösteri yaptığı stantları gezmesi ile son buldu.




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