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30 Haziran 2017 16:41

Gaziantep’te 2 buçuk milyon lira değerinde uyuşturucu hap ele geçirildi

Gaziantep’te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 456 bin adet, yaklaşık 2 buçuk milyon lira değerinde uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gaziantep’te 2 buçuk milyon lira değerinde uyuşturucu hap ele geçirildi

30 Haziran 2017 16:41


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik operasyonlar sonucunda, Çukur Mahallesi’nde bulunan bir iş yerinde narkotik köpeği Badi yardımıyla arama yapıldı. Aramada 6 kilogram ağırlığında yaklaşık 35 bin adet Captagon uyuşturucu hap ele geçirildi.


Olayla ilgisi olduğu tespit edilerek gözaltına alınan yabancı uyruklu A.A.A. ve İ.H. isimli şüpheli şahısların uzman personel tarafından yapılan çapraz sorgusu neticesinde, Deniz Mahallesi’nde bulunan bir depoda 76 kilogram ağırlığında yaklaşık 421 bin adet Captagon uyuşturucu hap ele geçirildi.


Gerçekleştirilen her iki başarılı operasyonda piyasa değeri yaklaşık 2 buçuk milyon TL olan 456 bin adet Captagon uyuşturucu hap ele geçirildi.


A.A.A. ve İ.H. isimli şahısların sorgusu devam ediyor.




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