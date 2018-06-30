Gaziantep’te 20 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

Operasyonda 17 şahıs gözaltına alınırken, uyuşturucunun yanı sıra silah ve bir miktar para ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile uyuşturucu satıcılarının yakalanmalarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerine bağlı 10 mahallede 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Hacıbaba, Mithatpaşa, Boyno, Karşıyaka, Vatan, Beydilli, Narlıtepe, İncilikaya, Yukarıbayır ve Nuripazarbaşı mahallelerinde eş zamanlı yapılan operasyonda 2 kilogram metamfetamin, 1.5 gram eroin, 1 gram bonzai, 1 adet exstacy hap, 3 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek ile uyuşturucu madde satışından elde edilen 33 bin 500 TL para ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 17 şahsın adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.