Gaziantep’te 240 polisle huzur uygulaması

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubeye bağlı ekipler 18 okul çevresinde 240 polisle huzur uygulaması yaptı.

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde bulunan 18 okulun çevresindeki mekanlara yönelik, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubeye bağlı ekiplerin katılımıyla huzur operasyonu düzenlendi.

240 polisin katıldığı huzur uygulamasında, birçok farklı adrese yönelik gerçekleştirilen uygulamada, yoldan geçen şüphelilerin kimlik kontrolü ile üst araması yapıldı. Okul çevresindeki büfeler, kebapçılar ve kıraathane gibi yerlerde denetim yapıldı.

Yaklaşık 2 saat süren uygulamada çok sayıda vatandaşın kimlik bilgileri sorgulandı.