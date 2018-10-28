Gaziantep'te 29 Ekim coşkusu

Gaziantep'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları düzenlenen törenle başladı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda Cumhuriyet'in 95'inci yıldönümü nedeniyle düzenlenen törene İstanbul'a atanan Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan vekili Latif Karadağ, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Şefik Atak, kurum müdürleri, ilçe belediye başkanları, il temsilcileri, STK temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Vali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkan vekili Latif Karadağ ve Tuğgeneral Şefik Atak meydanda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Program sonunda ise Vali Yerlikaya öğrenciler ve bazı dernekler ile hatıra fotoğrafı çektirdi.