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30 Mayıs 2018 13:19

Gaziantep’te 3 bin 716 kişi okuma-yazma öğrendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın Türkiye genelinde başlattığı okuma yazma seferberliği kapsamında Gaziantep’te kursa giden 3 bin 716 kişiye okuma yazma öğrendi.

Gaziantep’te 3 bin 716 kişi okuma-yazma öğrendi

30 Mayıs 2018 13:19


Emine Erdoğan’ın Türkiye genelinde başlattığı “Okuma-Yazma Seferberliği” kampanyasına büyük katkı sağlayan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları(GASMEK), yerli ve yabancı olmak üzere bugüne kadar toplamda 3 bin 716 vatandaşa Türkçe okuma yazma öğretti. GASMEK şubelerinde okuma yazma öğrenmek isteyen yetişkinler için açtığı kurslara gelen vatandaşlar, 1 yıl içinde okuma yazma belgesini aldı. “Okuma-Yazma Seferberliği” ile okuma-yazma bilmeyen tüm vatandaşlara ulaşmayı hedefleyen GASMEK, aynı zamanda Suriyeli misafirlere de Türkçe eğitimi veriyor.


GASMEK’in açtığı okuma-yazma kursuna gelen Münevver Yavuz, 4 aydan buyana okuma-yazma kursuna geldiğini ifade ederek, “Hastaneye gittiğim zaman doktor sırası beklerken zorluk çekiyordum. Sıranın bana gelip gelmediğini bilemiyordum. Ama şimdi okuyabiliyorum. Hangi otobüse bineceğimi bilemiyordum. Ama şimdi kimseden yardım almadan hangi otobüse bineceğimi takip edebiliyorum” dedi.


Kursta hem Kuran’ı Kerim hem de okuma-yazma öğrendiğini belirten Fatma Bağcı ise, bu anlamda çok mutlu olduğunu söyledi. Çocukluğunda öğrenemediği okuma-yazmayı 50 yaşında öğrendiğini vurgulayan Bağcı, “İmzamı attığım için çok mutluyum” diye konuştu.


Remziye Yılmaz isimli kursiyer de, kursa kızı ve gelinin tavsiyesi üzerine geldiğini belirterek, “İlk önce çok endişem vardı. Ancak kursa başlayıp hocalarım ile tanışınca endişelerim gitti ve kursu sevmeye başladım. Şuanda güzel okuyorum güzel de yazıyorum. Katkısı olanlardan Allah razı olsun” şeklinde konuştu.




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