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30 Ağustos 2018 10:59

Gaziantep’te 30 Ağustos kutlaması

Tüm yurtta olduğu gibi 30 Ağustos Zafer Bayramı Gaziantep’te de coşkulu bir şekilde kutlandı.

Gaziantep’te 30 Ağustos kutlaması

30 Ağustos 2018 10:59


Büyük zaferin 96. yıl dönümü kutlamaları kapsamında ilk tören 15 Temmuz Demokrasi Meydanında düzenlendi. Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve 5.Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Tuğgeneral Şefik Atak Atatürk Anıtına çelenk koymasıyla başlayan program saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam etti. 15 Temmuz Demokrasi Meydanında yapılan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96. yıl dönümü kutlama törenine, Vali Ali Yerlikaya, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Şefik Atak, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, askeri idari ve adli erkan ile siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, protokol üyeleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Törende daha sonra günün anlam ve önemine dair öğrenciler tarafından şiir okundu.


Tören sonrası Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve 5.Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Şefik Atak’ın valilik makamında tebrikleri kabul etti.




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