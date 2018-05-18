Gaziantep’te 4 bin kişilik iftar

Her yıl geleneksel olarak hazırlanan iftar sofrası bu yıl da Şehreküstü Konaklarına kuruldu. Kurulan iftar sofrasına ise, ev sahipliğini Gaziantep Valiliği yaptı.

Gaziantep Valiliği’nin 4 bin kişilik iftar programına Ramazan’ın ikinci gününde binlerce vatandaş orucunu açmak için alana gelirken, şehit ve gazi aileleri başta olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşu ve vatandaşlar bir arada iftar yaptı. Vatandaşların sıraya girerek yemek alma düzenini geçtiğimiz yıl değiştiren Şahinbey Belediyesi, bu yılda vatandaşların yemekleri alanda bulunan garsonlar tarafından dağıtıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Ramazan ayının rahmeti bereketinin milletimizin üstüne olmasını diliyorum. Ramazan ayının başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennemden kurtuluş. Ramazan ayı birlik beraberlik ayıdır. İnsanların merhamet duygularının daha da kabardığı ve yardımlaşma duygularının geliştiği bir aydır. Şehreküstü konaklarında her yıl yaptığımız ortak iftar etkinliğine başladık. Bugün Gaziantep Valiliği şehit ailelerine, sivil toplum örgütlerine, kamu kurum ve kuruluşları ile beraber 4 bin kişilik iftar yaptık. Son derece tarihi bir mekanda halk ile iç içe bu ramazan ayının güzelliği birlikte yaşadık. Ramazan boyunca burada olacağız bütün vatandaşlarımızı buraya davet ediyoruz. Burada her gün 4 bin kişiye iftar var. Burada garsonlarımız servisleri yapıyorlar. İlahiler okunuyor. Her gün sohbetler ediliyor" diye konuştu.