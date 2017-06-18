Gaziantep’te 4 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Nizip İlçe Emniyet müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele ekiplerinin torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yürütüğü çalışmalarda M.B isimli şahsın uzun süredir uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı. Takibe alınan M.B. ilçe merkezi yakınlarındaki ağaçlık alanda paketler halinde uyuşturucuyu pazarladığı sırada polis operasyon için düğmeye bastı. Ekipler iki farklı çuval içerisinde satışa hazır toplam 500 paket içerisinde yaklaşık 4 kilogram esrar maddesi ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan polis, olayla ilgili M.B. ile Y.A., H.K. ve U.T.’yi uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğüne getirilen şahısların sorgu ve işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.