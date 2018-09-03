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03 Eylül 2018 10:39

Gaziantep’te 4 yerden hırsızlık yapan şahıs yakalandı

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde meydana gelen 4 hırsızlık olayında 2 adet cep telefonu, bin 165 TL, cüzdan, sürücü belgesi ve banka kartlarını çalan şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.

Gaziantep’te 4 yerden hırsızlık yapan şahıs yakalandı

03 Eylül 2018 10:39


Edinilen bilgiye göre, Gaziantep’te 21 Haziran ile 27 Ağustos tarihleri arasında meydana gelen 4 hırsızlık olayında 2 adet cep telefonu, bin 165 TL, cüzdan, sürücü belgesi ve banka kartlarını çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma yapıldı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü ve Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayları hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunan M.Ç.’nin gerçekleştirdiğini tespit etti.


M.Ç.’nin yaptığı hırsızlıklar güvenlik kameralarına da yansırken, şahsın müşteri gibi girdiği bir beyaz eşya mağazasında bir anlık boşluktan faydalanarak masanın üzerindeki cep telefonunu çaldığı anlar görüntülere yansıdı.


Yapılan operasyonla yakalanan şüpheli M.Ç. gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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