Gaziantep'te 48 bin öğrenci yaşayarak öğreniyor

Burç ormanı içerisinde kurulan merkezden bu güne kadar 48 bin 174 öğrenci yararlandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Devlet Planlama Teşkilatı ve Gaziantep Valiliği'nin ortaklığında SODES projesi kapsamında 2011 yılında faaliyetlerine başlayan Yaşayarak Öğrenme Merkezi'nde öğrenciler günü birlik ve yatılı olarak kamp yapabiliyor. Özellikle taşra kesiminde terör baskısı, madde bağımlılığı gibi risk altında bulunan çocukların katılıdığı merkezde; öğrenciler öğretmenler eşliğinde çeşitli etkinlikler yapıyorlar.

Sportif branş falliyetleri yapılıyor

Hayatlarında belkide ilk defa doğa ortamında sportif bir faaliyet ile karşılaşan öğrenciler merkezde kaldıkları sürede unutulmayacak maceralar yaşıyor. Her geçen sene etkinlik ve katılım sayısını arttıran merkeze talepler de artmaya başladı. Köy (mahalle) okullarından gruplar, yetim ve öksüz çocuklar gibi dernek üyeleri de merkezden faydalanıyor. 10 yaş üzeri katılımcı grupların günübirlik ve yatılı olarak gelebildiği merkezde yıl içerisinde eğitim öğretim zamanlarında hafta içi devlet okullarına hafta sonları ise özel kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütlerine yönelik çalışmalar yürütülüyor.

Kurulduğundan bu yana devlet okullarından ücret talep edilmeyen ve özel merkezindeki faaliyetler genellikle indoor ve outdoor etkinlikler olarak iki ayrı grupta yürütülüyor. Merkezde fiziksel koşullar da göz önüne alınarak çeşitli sportif branşlarda faaliyetler yapılıyor.

GASMEK, çocuk sanat merkezi ve halk eğitim gibi kurumların işbirliği ile alanlarında uzman olan destek personeli ve eğitmenlerin çalıştığı merkezde ayrıca; ebru, takı tasarımı, aşçılık, kısa film, fotoğrafçılık, heykel, resim, boyama, atık materyal, ritim-davul, zumba ve halk oyunları gibi etkinlikler de düzenleniyor.

Eğitsel oyunlar, alçak ve yüksek oyun etkinlikleri ile katılımcı öğrencilere adrenalin ve macera yaşatan merkez yetkilileri; 10 metre yüksekliğe kadar çıkabilen tırmanma kuleleri ve ip parkurları gibi teknik malzemeler ile uzman dağcıların kontrolünde aktiviteler gerçekleştiriliyor.