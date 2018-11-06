İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gaziantep'te 48 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep’te yapılan operasyonlarda 48 Bin 810 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gaziantep'te yapılan operasyonlarda 48 Bin 810 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri yasa dışı sigara ticaretinin önlemek amacıyla Şahinbey İlçesinde depo olarak kullanılan 2 iş yerine yapılan baskında toplamda 48 bin 810 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.


Yapılan operasyonlar sonucu 6 şüpheli şahıs yakalanırken, bu şahısların haklarında yapılacak olan yasal işlemlerin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.