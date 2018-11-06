Gaziantep'te 48 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep'te yapılan operasyonlarda 48 Bin 810 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri yasa dışı sigara ticaretinin önlemek amacıyla Şahinbey İlçesinde depo olarak kullanılan 2 iş yerine yapılan baskında toplamda 48 bin 810 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Yapılan operasyonlar sonucu 6 şüpheli şahıs yakalanırken, bu şahısların haklarında yapılacak olan yasal işlemlerin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.