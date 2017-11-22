Gaziantep’te 5 bin öğrenciye okul malzemesi yardımı

Malzemeler 25 okulda bulunan 5 bin öğrenciye dağıtıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ile Büyükşehir Yardım Gönülleri Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği programda ilköğretim okulu 1. sınıftan 8. sınıflara kadar toplamda 5 bin öğrenciye içinde okul forması, çanta, mont ve kırtasiye malzemelerinden oluşan birer paket hediye edildi. Malzemeler Talat Özkarslı Spor Salonunda düzenlenen törenle öğrencilere teslim edildi. Törende öğrencilere hitap eden Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ülkemizin geleceğinin çocuklardan oluşacağını söyledi. Şahin, "Bizim yarınlarımız ve geleceğimiz siz çocuklarsınız diyen. Sizler bizim istiklalimiz ve istikbalimizsiniz. Yani bağımsızlığımız ve geleceğimizsiniz. Sizlere birazcık dokunulursa, bırazcık fırsat eşitliği verilirse büyük başarılar kazanacaklarınızdan eminiz. Bizler de sizlere bunları sunmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Gaziantep’te "Çocuk Dostu" kent olması için yola çıktıklarını belirterek, ilk önce ‘Hoşgeldin Minik Bebek’ projesini başlattıklarını kaydetti. Kreş uygulamasını da başlattıklarını vurgulayan Şahin, arkasından ‘Çocuk Kütüphanesi’ni açtıklarını ifade etti. Çocukların muhakak çocuk kütüphanesine gitmesini isteyen Şahin, “Öncelikle çok kitap okuyun ve mutlaka bir sportif faaliyette bulunun. Kitap zihninizi geliştirir, spor ise vücudunuzu geliştirir. Bunun ikisini mutlaka yapmalısınız” diye konuştu.

Program sonrası Şahin, her okuldan temsili üç öğrenciye okul yardımından oluşan paketleri verdi. Şahin, daha sonra öğrencilerin arasına girerek onlarla hatıra fotoğrafı çektirip bir süre sohbet etti.