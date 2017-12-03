Gaziantep’te 5 tonluk fillere kışlık bakım

Gaziantep’te 325 tür ve 7 bin 100 adet hayvan bulunan hayvanat bahçesinin üyelerinden olan Gobi ve Pili isimli filler, havaların soğumaya başlamasının ardından kış ziyaretçileri için son hazırlıklarını yaptı. Temizlik için özel bölmeye giren filler, kendilerini bekleyen bakıcılarına ayaklarına uzattı. Eline su hortumunu alan bakıcılar ilk önce filin bölmeden dışarı çıkarttığı ayaklarını sıcak su ile yıkayıp tırnaklarını törpüledikten sonra ilaçlayıp dezenfekte etti. Fillerin haftada bir defa pedikür ve manikürden geçirildiğini belirten Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, özel günlerde ve mevsim başlarında ise genel bakımlarının yapıldığını ifade etti.

Sıcak su ile yıkandı

Soğuyan havalar nedeniyle fillerin ayaklarının sıcak su ile yakındığını anlatan Özsöyler, "İki tane filimizin kışlık olarak bakımlarını yapıyoruz. Özellikle kış aylarında ayaklarını sıcak su ile yıkıyoruz ki hayvanların soğuktan ayakları rahatsız olmasın diye. Hayvanları akşam içeriye alırken ayaklarını yıkadıktan sonra özel kremlerini sürüyoruz ve dezenfekte ediyoruz" dedi.

Sıcak hava ve güneş nedeniyle fillerin yazlık bölmelerde kaldıklarını belirten Özsöyler, yapılan kışlık bakımının ardından fillerin kış boyunca kullanacağı özel barınaklara alındığını ifade etti. Özsöyler, "Filleri bakımların ardından kışlık barınaklarına alıyoruz. Havaların elverişli olduğu dönemlerde yine yazlık barınaklarına çıkabiliyorlar. Kışlık barınaklarında beslenmelerini sağladığımız gibi 5 dönüm olan yazlık bahçelerinin içerisine de yemlerinden yerleştiriyoruz. Çünkü filler çok çabuk kilo aldıkları için hayvanların sürekli hareket etmeleri gerekiyor" şeklinde konuştu.

Özel barınaklara

Fillerin ayaklarının çok hassas olması nedeniyle hayvanların ısıtılan özel bölümlere alındığını da sözlerine ekleyen Özsöyler, "Filler, ayaklarından çok fazla enfeksiyon kapabiliyor. Bu nedenle temizliğine çok dikkat ediyoruz. Her gün rutin olarak ayaklarını yıkıyoruz. Mevsim başlangıçlarında, bayramlarda ve her hafta ayaklarında törpü ve dezenfekte işlemleri yapıyoruz. Hayvanların sadece ayaklarını bile yıkadığımızda, hastalanmamaları için ısıtmalı barınaklarına alıyoruz" diye konuştu.

Öte yandan, geçtiğimiz Kurban ve Ramazan Bayramlarında da törpü ve kişisel temizlikleri yapılan fillerin bahar ile birlikte ise yazlık bakımları yapılmıştı.