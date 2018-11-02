Gaziantep'te 526 bin 115 paket gümrük kaçağı ilaç ele geçirildi

Gaziantep'te polisin bir iş yerine yaptığı operasyonda toplamda 526 bin gümrük kaçağı ilaç ele geçirildi

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin doğu İllerinden gümrük kaçağı malzemelerin Gaziantep'in kent merkezine getirilerek satışının yapılacağı yönündeki bilgi üzerine harekete geçti.

Çalışmalar sonucunda Şehitkamil ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, 5 bin 510 adet Türk menşeli, 520 bin 605 adet yabancı menşeli olmak üzere toplam 526 bin 115 adet gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen tıbbı ilaç ele geçirildi.

Olayla ilgili yabancı uyruklu A.H. isimli şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan operasyonlarda gözaltına alınan şüpheli şahsa, 5607 Sayılı Kanun ve TCK 186 kapsamında yasal işlemler yapıldığı öğrenildi.