Gaziantep'te 6 bin 300 öğrenciye okul kıyafeti yardımı

Gaziantep'te, öğrenim gören ve ihtiyaç sahibi 6 bin 300 öğrenciye okul kıyafeti yardımı yapıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Talat Özkarslı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen dağıtım törenine, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyüp Özkeçeci, AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, kurum müdürleri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, eğitime önem verdiklerini belirtti.

Şahin, öğrencilere kitap okumanın önemini anlatarak, “Sizler bizim umudumuz, geleceğimizsiniz. Bizim medeniyetimizin emri de budur. Bizim medeniyetimiz de veren el alan elden üstündür diyor. Ekibimizden aldığımız güçlü destekler ile bu tesisler yetmez diyoruz. Çocuklarımızın genetikleri neye uygun ise, doğuştan itibaren hangi spora daha meyilli ise, sizleri tanımak ve bu yeteneklerinizi ortaya çıkarmak istiyoruz” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından sembolik olarak birkaç öğrenciye kıyafetleri verildi.