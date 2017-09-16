Kredi Yurtlar Kurumu Gaziantep İl Müdürü Ahmet Kolemen, Gaziantep Üniversitesi içerisinde yer alan Ümmü Gülsüm Yurdu’nda yaptığı basın açıklamasında, kuruma yeni öğrenim döneminde il genelinden toplam 6 bin 844 öğrencinin başvurduğunu kaydetti. Başvuran öğrencilerden 6 bin 749’nun yurtlara yerleştirildiğini belirten Kolemen, 227 yedek bekleyen öğrenci olduğunu ifade etti. Yedek bekleyen öğrencilerin tamamının ilçelerde olduğunu kaydeden Kolemen, il merkezi ve ilçelerde toplam 9 yurtta 11 bin 465 yatak kapasitesi ile hizmet verdiklerini kaydetti. 6 yurdun il merkezinde bulunduğunu anlatan kolemen, "Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğü olarak kent merkezinde 6, Nizip, İslahiye ve Oğuzeli ilçelerinde birer yurt olmak üzere toplam 9 yurtta hizmet vermekteyiz. İl merkezimizde bulunan 6 yurt müdürlüğümüz bünyesinde 5 bin 961 kız ve 3 bin 888 erkek olmak üzere toplam 9 bin 849 kişiye, Nizip ilçemizde 556 kız, 120 erkek olmak üzere 676, İslahiye ilçemizde 510 kız ve 150 erkek olmak üzere toplam 660, Oğuzeli ilçemizde 140 kız ve 140 erkek olmak üzere 280 öğrenciye hizmet veriyoruz. İl genelinde toplamda 11 bin 465 yatak kapasitemiz bulunuyor" dedi.

Otel konforunda hizmet

Kolemen, yurtlarda otel konforunda hizmet sunulduğunu belirterek, "Tüm yurtlarımızda öğrenci odaları 2, 3 ve 4 kişilik yataklardan oluşmaktadır. Bu yatakların 10 bin 838’i bazalardan oluşmaktadır. Fiziki şartlar nedeniyle toplam yatakların sadece yüzde 5’i olan 627’si ise ranzalı sistemdir. Öğrenci odalarında her öğrenci için çalışma masası, sandalye ve buzdolabı bulunmaktadır. Nevresim takımları 10 günde bir ya da istenildiğinde temizi ile değiştirilmektedir. Ayrıca tüm yurtlarımızda 7/24 internet hizmeti verilmektedir" şeklinde konuştu.

Kolemen, aylık yurt ücretlerinin 168 ile 380 TL arasında değiştiğini belirterek, tüm yurtlardan bir defaya mahsus depozito olarak bilinen güvence bedeli alındığını kaydetti. Kolemen, yurtlar ve aylık ücretleri hakkında şu bilgileri verdi:

"İl merkezimizde bulunun yurtlarımızda aylık yurt ücreti 285 TL ve 380 TL’dir. Nizip ilçesinde aylık yurt bedeli 213 ve 284 TL alınmaktadır. İslahiye ilçemizde ise bu bedeller iki kategoride değerlendirilmektedir. İlk kategoride 168 TL ve 213 TL olurken, diğer kategoride ise 224 TL ve 284 TL’dir. Oğuzeli ilçemizde ise aylık yurt bedeli 180 ve 240 TL’dir."

Yurtlarda beslenme

Kolemen, bütün yurtlarda sağlıklı, dengeli ve ucuz beslenme için lokanta-kantin, kafeterya gibi hizmet yerleri bulunduğunu belirterek, yurtta çıkarılan yemek fiyatları hakkında da bilgi verdi. Yemek fiyatlarının tüm Türkiye genelinde aynı olduğuna dikkat çeken Kolemen, her yıl yemek ücretlerinin piyasa fiyatlarının en az yüzde 35 oranı altında yer aldığını hatırlattı. Kolemen, alakart veya tabldot olarak verilen yemeklerle ilgili mutfak, depo kullanım araç gereçleri, malzemelerin kalite ve hijyen şartlarına uygunluğu gibi konuların diyetisyen ve yurt yöneticileri tarafından sürekli denetlendiğini de vurguladı.

Beslenme yardımları

Kolemen, yurtlardaki beslenme yardımının 11 Eylül tarihinde başladığını hatırlatarak, sabah kahvaltısı yardımının 3.50 TL, akşam yemeği yardımının ise 7.50 TL olmak üzere günlük 11 TL olduğunu kaydetti. Aylık yardımın ise toplamda 330 TL olduğuna işaret eden Kolemen, kurum yurtlarında yurt ücreti ve güvence bedeli alınmadan barındırılan öğrencilere ise bu rakama ilaveten günlük 10 TL daha beslenme yardımı yapıldığını söyledi. Kolemen, bazı öğrencilere burs ve öğrenim kredisi imkanı da sunulduğunu, koşulları uyan öğrencilerin bunlardan sadece birinden faydalanabildiğini de kaydetti.