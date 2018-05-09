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09 Mayıs 2018 12:26

Gaziantep’te 6 kilo 250 gram bonzai ele geçirildi

Gaziantep’te polis ekipleri durdukları bir aracın koltuğunda bulunan çantada toplam 6 kilo 250 gram bonzai ve 463 adet extacy hap ele geçirdi.

Gaziantep’te 6 kilo 250 gram bonzai ele geçirildi

09 Mayıs 2018 12:26


Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile uyuşturucu satıcılarının yakalanmalarına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Gaziantep Şehirlerarası Otobüs Terminali civarında bir aracı durdurarak arama yaptı. Durdurulan aracın arka koltuğunda bulunan çanta içerisinde 12 adet poşette 6 kilo 250 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ile 463 adet extacy hap ele geçirdi. Uyuşturucu maddelere imha etmek üzere el koyan ekipler, olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı.


Gözaltına alınan şahıslar sorgularının ardından adli makamlara sevk edilecek.




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