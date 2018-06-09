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09 Haziran 2018 15:53

Gaziantep’te 7 ilçede kurulan sofralarda 20 bin kişi iftar açtı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, “Ramazan Etkinlikleri” kapsamında ilçelerde geleneksel iftar programı düzenledi.

Gaziantep’te 7 ilçede kurulan sofralarda 20 bin kişi iftar açtı

09 Haziran 2018 15:53


Büyükşehir, “Birlik, beraberlik ve kardeşlik” anlayışı doğrultusunda 7 ilçenin meydanında kurduğu iftar sofralarında 20 bine yakın ilçe halkını buluşturdu. Yavuzeli, Araban, Karkamış, İslahiye, Nurdağı, Nizip ve Oğuzeli’nde yaklaşık 20 bin kişiye iftar veren Büyükşehir, ilçe halkının gönlünü kazanmasını bildi. Sıcak, hijyenik ve leziz yemeklerle orucunu açan ilçe halkı, zaman zaman Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’i ağırladı. İftar yapmanın mutluluğunu yaşayan vatandaşlar, başkan Şahin’le fotoğraf çektirdi. Ramazan ayında kendilerini yalnız bırakmayan Büyükşehir’e teşekkür eden bölge halkı ise "Ramazan’ın bitimine birkaç gün kaldı. Yaklaşık 17 saat tutulan orucun ardından meydanlarda kurulan sofranın etrafında hijyenik ve sıcak yemekle iftar yaptık. Burada amaç, ramazanı huzur içerisinde geçirmek, ramazan aynın bereketini paylaşmaktır. Belediyenin iftar programını takdirle karşılıyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışıyla insanı merkeze alan etkinliklerle vatandaşların takdirini kazanan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve ekibine, teşekkür ediyoruz” diye konuştu.




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