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29 Haziran 2018 15:51

Gaziantep’te 7 TL için kebapçıyı öldüren şahıs yakalandı

Gaziantep’te 7 TL için kebapçı genci öldürdüğü iddiasıyla aranan şahıs yakalandı.

Gaziantep’te 7 TL için kebapçıyı öldüren şahıs yakalandı

29 Haziran 2018 15:51


Şahinbey ilçesinde babası İbrahim Dal’a ait kebap ve döner salonunda çalışan 22 yaşındaki Osman Dal, 23 Haziran Cumartesi akşamı Mimarsinan Mahallesi 143 nolu sokağa sipariş götürdü. Siparişi teslim eden Osman Dal, iddiaya göre kebabın parasını vermek istemediği ileri sürülen A.K. ve arkadaşları ile tartışmaya başladı. Büyüyen kavgada Osman Dal bıçaklanarak ağır yaralandı. Şehitkamil Devlet Hastanesinde yoğun bakım ünitesinde 1 gün boyunca yaşam mücadelesi veren Osman Dal, 24 Haziran Pazar günü hayatını kaybetti. Dal’ın cenazesi yapılan otopsinin ardından bir gün sonra Yeşilkent Mezarlığına defnedilmişti. Acılı baba İbrahim Dal, kebap siparişini teslim etmek için giden oğlunun, 7 TL’yi vermek istemeyen müşteri tarafından bıçaklanarak öldürüldüğünü söyledi.



Zanlı yakalandı


Olayın ardından cinayetle ilgili soruşturma başlatılırken, olay yerinde yaptığı incelemede şahsın kimliğini belirleyen polis ekipleri, kaçan zanlının yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yaptığı çalışmalar sonucunda A.K.’yi yakaladı.



Suçunu itiraf etti


Gözaltına alınan zanlı sorgusu için polis merkezine götürüldü Sorgusunda ise olayı kendisinin gerçekleştirdiğini itiraf ettiği öğrenilen şahısın, "kasten adam öldürme" suçuyla adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.




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