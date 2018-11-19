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Gaziantep'te 9 ayrı adrese operasyon: 16 gözaltı

Gaziantep’te polis ekiplerinin 9 farklı adrese düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te polis ekiplerinin 9 farklı adrese düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Hacıbaba, İncilikaya ve Vatan mahallelerinde 9 farklı adrese operasyon düzenledi. Olayda 16 şahıs gözaltına alındı. Polis ekipleri operasyonda 985 gram esrar, 490 gram eroin, 23 gram metamfetamin (ateş-buz), uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 295 TL para ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olaylarla ilgili 16 şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden 8'i tutuklanarak cezaevine konuldu.

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