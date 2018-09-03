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03 Eylül 2018 17:47

Gaziantep’te Adli yıl açılışı yapıldı

Gaziantep’te düzenlenen törenle 2018-2019 Adli Yılı açılışı yapıldı.

Gaziantep’te Adli yıl açılışı yapıldı

03 Eylül 2018 17:47


15 Temmuz Demokrasi Meydanında gerçekleştirilen törene Gaziantep Cumhuriyet Başsavcı Vekili Cenk Akın Aksakal, Adalet Komisyon Başkanı Ercan Kumhak, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Yusuf Kaya, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Yalçın, Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Yüksel Navdar, Gaziantep Baro Başkanı Av. İskender Kahraman ve çok sayıda yargı mensubu katıldı.


Törende Cumhuriyet Başsavcı Vekili Cenk Akın Aksakal ve Adalet Komisyonu Başkanı Ercan Kumhak, Bölge Adliye Mahkemesi adına, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Yusuf Kaya ve Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Yalçın Bölge İdare Mahkemesi adına, Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Yüksel Navdar ve Gaziantep Barosu Başkanı İskender Kahraman Baro adına Atatürk Anıtı’na çelenk koydu.


Tören, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile sona erdi.




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