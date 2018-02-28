Diğer
Kategoriler
28 Şubat 2018 16:11

Gaziantep’te AK Parti İl yönetimi mazbatasını aldı

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci ve teşkilat mazbatalarını aldı.

Gaziantep’te AK Parti İl yönetimi mazbatasını aldı

28 Şubat 2018 16:11


AK Parti Gaziantep İl Teşkilatı Pazar günü Cumhurbaşkanın katılımıyla gerçekleşen 6. İl Olağan Kongresinde yeniden il başkanlığına seçilen Mehmet Eyup Özkeçeci ve il yöneticileri Gaziantep Adliyesine gelerek mazbatalarını aldı. Mazbatasını alan İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci gece gündüz demeden çalışacaklarını belirterek, “Cumhurbaşkanımıza beni bu göreve bir kez daha layık gördüğü için teşekkür ederim Bugün mazbatamızı aldık, Hayırlı olsun. Gece gündüz demeden çalışarak ülkemizi 2023 hedeflerine hep beraber taşıyacağız. Bu neferlik bizim için şereftir. Hiç uyumayan bir liderimiz var. Bizimde ona layık olmamız gerekiyor. Gece gündüz demeden çalışıp şehrimiz ve ülkemiz için hizmet edeceğiz” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
12
°
C
Hafis Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    Hafis Sağnak Yağışlı
    12°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    14°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    14°C
  • Pazar
    Sağnak Yağışlı
    13°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç