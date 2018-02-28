Gaziantep’te AK Parti’den 28 Şubat açıklaması

AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı tarafından 28 Şubat resim sergisi açtı. Sergiye AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci, İl teşkilatı ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sergi açılışının ardından basın açıklaması yapan İl Başkanı Özkeçeci, 28 Şubat 1997 tarihinde Türkiye post modern bir darbeye muhatap olduklarını söyledi. 28 Şubat darbesinin yıl dönümü vesilesiyle tüm darbeleri şiddetle ve nefretle kınadıklarını söyleyen İl Başkanı Özkeçeci, "Zira, darbe eylemiyle insanların başta yaşama hakları elinden alınmakta, bireysel ve toplumsal her türlü özgürlükleri kesintiye uğratılmaktadır. 28 Şubat döneminde bireysel özgürlükler bağlamında, insanların eğitim-öğretim, çalışma, düşünce, inanç ve ibadet haklarının elinden alındığını gördük. Bu milletin çocukları ilköğretimden üniversite çağına kadar eğitim hayatından yoksun bırakıldılar. Dini inançları sebebiyle çalışma hakları dahil tüm sosyal ve ekonomik hakları ellerinden alındı, haince fişlendiler. Başörtülü kadınlarımız örtülü oldukları gerekçesiyle kamu hizmeti alamadılar. Ancak 15 Temmuz Darbe girişiminde de açıkça ortaya konulduğu üzere hükumetimiz ve milletimiz darbeler tarihine nokta koymuştur. Son hain örneğini 15 Temmuzda bir kez daha yaşadığımız her türlü darbe ve darbe girişimini artık tarihin karanlık sayfalarına gömüyoruz" dedi.