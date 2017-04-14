Diğer
Kategoriler
14 Nisan 2017 18:54

Gaziantep’te akaryakıt kaçakçılığı

Gaziantep’in Nizip ilçesindeki bir depoda 45 bin 100 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Gaziantep’te akaryakıt kaçakçılığı

14 Nisan 2017 18:54


Valilikten yapılan açıklamada jandarma ekipleri Nizip ilçesinde sanayi bölgesinde lisanssız faaliyet gösteren madeni yağ atık tesisinde, kanunsuz yollarla temin edilen ham petrol ile benzeri ürünler olduğunu belirledi. Yapılan aramada işletme içerisinde satışa hazır 45 bin 100 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. İşletmeyi mühürleyen ekipler, iş yeri sahibi M.K. ile S.K. ve Ş.T.’yi gözaltına aldı.


Jandarmada ifadeleri alınan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
19
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    19°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    18°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    18°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
GAZİANTEP NAMAZ VAKİTLERİ
  • 18 RECEB 1438
  • 15 Nisan 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :04:08
  • Güneş :05:49
  • Öğle :12:41
  • İkindi :16:22
  • Akşam :19:13
  • Yatsı :20:42
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!