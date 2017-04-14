Gaziantep’te akaryakıt kaçakçılığı

Valilikten yapılan açıklamada jandarma ekipleri Nizip ilçesinde sanayi bölgesinde lisanssız faaliyet gösteren madeni yağ atık tesisinde, kanunsuz yollarla temin edilen ham petrol ile benzeri ürünler olduğunu belirledi. Yapılan aramada işletme içerisinde satışa hazır 45 bin 100 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. İşletmeyi mühürleyen ekipler, iş yeri sahibi M.K. ile S.K. ve Ş.T.’yi gözaltına aldı.

Jandarmada ifadeleri alınan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.