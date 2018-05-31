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31 Mayıs 2018 11:51

Gaziantep’te akıllı durak dönemi

Gaziantep’te yenilenebilir enerjiye yönelik çalışmalar kapsamında şehrin muhtelif noktalarında güneş enerjisi üretip, ürettiği enerjiyi kullanabilen akıllı durak dönemi başlıyor.

Gaziantep’te akıllı durak dönemi

31 Mayıs 2018 11:51

Deneme projesi başarılı olursa, kentteki akıllı duraklar elektrik enerjisini de kendi üretecek.


"Solar Enerjili Otobüs Durağı" adı verilen akıllı duraklar ilk olarak Gaziantep Büyükşehir Belediyesi önündeki durakta denendi. Yapılan deneme çalışmalarının ardından başarı sağlanan projenin zamanla şehrin pek çok noktasında devreye girmesi bekleniyor. Yeni nesil durak olarak da adlandırılan "Solar Enerjili Otobüs Durağı" ile durakta bekleyen yolcular, telefon, tablet, engelli araç gibi ekipmanlarını şarj edebilecek, durak kendi enerjisini kendisi üretebilecek. Ürettiği enerjiyi depolayan durak, gece aydınlatma için ihtiyaç duyduğu enerjinin tamamını karşılayabilecek, tasarruflu aydınlatma sistemiyle kendi kendini de destekleyebilecek.


Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulamaya alınan ve enerjisini güneşten alan solar enerjili otobüs durakları kentte ekolojik farkındalık oluşturmayı da amaçlıyor. Sürdürülebilir bir kentleşme amacıyla uygulanan proje, değişik ve farklı yenilenebilir enerji yatırımlarına da ışık tutmuş olacak. Otobüs duraklarının çatısının da enerji üretebilecek bir alan olarak kullanılabildiği bu proje sayesinde karbon emisyonunun azaltılabilmesi nedeniyle doğa dostu durak olarak da tanımlanabiliyor.




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