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28 Aralık 2016 12:36

Gaziantep’te ayılar kış uykusuna yatmadı

Gaziantep’te ayılar kış uykusuna yatmadı

28 Aralık 2016 12:36

Türkiye’nin en büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’ndeki ayılar kış uykusuna yatmadı.
Türkiye genelinde olduğu gibi Gaziantep’te de yaz mevsimi sıcak geçerken, kış mevsimi ise soğuk ve kar yağışları ile başladı. Doğada 3 ile 7 aya yayılmış bir dönemi uyku halinde geçiren, mevsime göre Kasım-Aralık aylarında uykuya yatıp Mart ile Nisan arasında uyanan ayılar, hayvanat bahçesindeki konfor ve sıcaklıktan dolayı kış uykusunu unuttu. Kışın ihtiyaç duyduğu enerjiyi karşılayan kışlık öğünlerle beslenen ayılar, gün boyu oyun oynuyor.
Yüz ölçümü ve barındırdığı türler bakımından Türkiye’de ilk, Avrupa’da ikinci, dünyada dördüncü sırada yer alan Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ndeki 8 ayı, soğuk havaya rağmen ziyaretçilerin ilgisini görüyor. Yaklaşık 330 türde 7 bin 500 hayvanın barındığı hayvanat bahçesindeki ayıların henüz kış uykusuna yatmaması, hayvanların kafa karışıklığı yorumlarına neden olurken, hayvanat bahçesi yetkilileri ise bu durumun tamamen dengeli beslenmeden kaynaklandığını ifade etti.

Dengeli beslenme kış uykusunu kaçırıyor
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, doğadaki ayıların yiyecek bulamaması nedeniyle kış uykusuna yattığını belirterek, Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ndeki ayıların ise yiyecek ve enerji sorunu olmadığını söyledi. Özsöyler, "Ayılar, doğada kış aylarında yiyecek bulamadıkları için fizyolojik, vücut bazlı faaliyetlerini azaltarak, kış uykusuna yatıyorlar. Dünya genelindeki bir çok hayvanat bahçesinde olduğu gibi Gaziantep hayvanat Bahçesi’nde de kış uykusuna yatmıyorlar. Belli periyotlarla, kışlık yiyeceklerle beslediğimiz için hem ayılar hem yılanlar kış uykusuna yatmadı" dedi.

Ayılara pekmezli ekmek
Özsöyler, kış mevsiminde enerji veren gıdalarla bakım yapıldığını söyleyerek, özellikle pekmez ve ekmek yedirdiklerini kaydetti. Özsöyler, "Kışın ayılara, enerji verecek olan kuru üzümler, incirler, meyvenin her türlüsü, pekmez ve ekmek veriyoruz. Bu da iyi bir enerji vererek, kışı rahat geçirmelerini sağlıyor" diye konuştu.



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