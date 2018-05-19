Gaziantep’te baklavacılar zam yapmamak için direniyor

Ramazan ayı gelmeden önce stokçular baklavalık fıstığın fiyatını 210 TL’ye yükseltince baklava üreticileri fıstıklı baklava üretmeme ve durumu protesto etme kararı almıştı. Gaziantep’te üretime devam eden baklavacılar ise zam yapmamak için direndiklerini belirtti. Baklavacı işletmecisi Levent Aktaş, "Son dönemlerde 70-80 TL olan Gaziantep fıstığımız 210-220 TL’ye kadar çıkmıştır. Bu stokçuların bunu elinde bulundurması sebebiyle suni bir artış görüyorum. Bu durumu gerekli yerlere bildirdik. Bizlerde fıstık fiyatları ile beraber artış yapmadık. Direniyoruz şu anda" dedi.

“Gerekirse ithalat yaparız”

Gerekirse ithalat yaparak kara borsacıların önüne geçeceklerini belirten Aktaş, "Gerekirse ithalat ile bu fıstık spekülasyonlarının ve kara borsacıların önüne geçeceğiz. Devletimiz de bu duruma el attı" şeklinde konuştu.

“Cevizli baklava ilgi görmeyebilir”

Levent Aktaş, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’nın ’gerekirse cevizli baklava yapın’ sözleriyle ilgili ise “Bakan Fakıbaba Gaziantep’e geldiğinde gerekirse cevizli, bademli ve fındıklı yapın demişti. Ama tabi bunlar Gaziantep’te ne kadar ilgi görür bilemiyoruz. Biz her koşula rağmen fıstıklı üretimimiz devam ediyor. Ve zam yapmamak içinde direniyoruz. Ramazan ayının başlangıcı ile birlikte havalarda ısındı. Bu vesile ile ilk günleri insanlarımız evlerinde geçiriyor. Ama inşallah ilerleyen günlerde yurt dışına ve şehir dışına taleplerimiz artacaktır. Bunu da karşılamak için hazırlıklarımız tamam gelecek siparişleri bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

"Baklava hata kabul etmiyor"

Baklavanın yapılışı ile ilgili de bilgi veren Aktaş, baklavanın hata kabul etmediğini vurgulayarak, "Baklava çok emek isteyen ince elenip sık dokunan el emeği göz nuru Gazantep’in medar-ı iftiharı baklavamız çok meşakkatli bir şekilde yapılıyor. Yaparken çok özen ve itina göstermemiz gerekiyor. Çünkü baklava en ufak hatayı dahi kabul etmez" diye konuştu.