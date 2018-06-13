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13 Haziran 2018 12:27

Gaziantep’te bayram tutkusu ’kömbe’

Ramazan Bayramı’nda Gazianteplilerin vazgeçilmez lezzeti olan kömbenin yapımı, bayrama günler kala başladı.

Gaziantep’te bayram tutkusu ’kömbe’

13 Haziran 2018 12:27


Ramazan Bayramı’nda ev halkı ve misafirler için kurulan sofraların baş köşesinde yer alan kömbenin yapımı bayram öncesinde hazırlanan malzemelerle başladı. Bayrama 15 kala hazırlıklarına başlanan kömbe, genelde bayrama 3 gün kala hamuru hazırlanarak, fırın ve taş ocaklarda pişiriliyor. Un, süt, sıvı yağ, margarin, baharat ve şekerle hazırlanan kömbe hamuru, fırında pişiriliyor.


Ramazan kömbesinin en önemli özelliğinin ise uzun süre bozulmaması olduğunu belirten 30 yıllık fırıncı Hasan Pamuk, bölgede yaşayanlar için sadece Ramazan Bayramı’nda köbme yaptıklarını belirtti. İl ve yurt dışından gelen talepler nedeniyle yılın 365 günü kömbe yaparak, gönderdiklerini de kaydeden Hasan Pamuk, "Sabahın erken saatlerinde kalkarız, sahur vaktine kadar kadınların hazırladıkları kömbeleri pişiririz. Kömbe tavalarından 3 TL pişirme parası alırız. Ayrıca kendi ürettiğimiz, tahinli, tereyağlı, zeytinyağlı, cevizli, haşhaşlı ve baharatlı kömbeleri kilosu 10 ile 20 TL arasında satışa sunuyoruz" dedi.


Fırıncı Pamuk, bayram tatili için ilçeye gelen vatandaşların da kömbeye ilgili gösterdiğini söyleyerek, kilo kilo alan vatandaşların tatil dönüşü evlerine veya kendi memleketlerine götürdüklerini de sözlerine ekledi




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