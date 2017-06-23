Gaziantep’te bayrama özel atölyeler

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Mutfak Sanatları Eğitim Merkezi, bayrama sayılı günler kala çalışmalarını hızlandırdı. 210 kişinin katıldığı, Gaziantep mutfağının olmazsa olmazlarından köy kahkesi, fıstıklı kurabiye, sade kurabiye, sütlü zerde gibi bayramda en çok tercih edilen tatlılara özel atölyeler düzenlendi.

Gaziantep mutfağının tescilli yemeği olan yuvalama atölyesi de gerçekleştirildi. Şerbet gibi havaların, şerbet gibi insanlarla, şerbetten nafakalar çıkarılan günlerin, güzel su içilir yemeğin yanında diye, hoş-ab denilen hoşafların, o unutulmaz tatların bir araya geldiği şerbet atölyesi ise bu yıl bayanların severek takip ettiği bir çalışma oldu.