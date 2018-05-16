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16 Mayıs 2018 15:19

Gaziantep’te bin 700 litre kaçak motorin ele geçirildi

Gaziantep’te Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce bir tır garajına yapılan operasyonda bin 700 litre kaçak motorin ele geçirildi.

Gaziantep’te bin 700 litre kaçak motorin ele geçirildi

16 Mayıs 2018 15:19

Olay ile ilgili bir kişi gözaltına alındı.


Gaziantep Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince devletin uğrayacağı vergi kaybı ve haksız rekabetin önüne geçilmesi için yürütülen çalışmalar kapsamında Gaziantep ili Şehitkamil ilçesi Sanayi mahallesinde bulunan bir Tır garajına operasyon yapıldı. Operasyonda, bin 700 litre kaçak motorin ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.


Şüpheli şahıs hakkında yapılan yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edildi.




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