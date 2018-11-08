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Gaziantep'te bir ambara sahte içki operasyonu

Gaziantep’te polis ekipleri, bir ambara düzenledikleri operasyonda binlerce litre sahte içki ele geçirdi.

Gaziantep'te polis ekipleri, bir ambara düzenledikleri operasyonda binlerce litre sahte içki ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesinde bulunan bir ambara operasyon düzenledi. Operasyonda, 2 bin 121 dolu içki şişesi ile bin 819 litre açık içki olmak üzere toplamda 3 bin 897 litre içki, 9 adet boş içki şişesi, 20 bin 600 adet etiket ve 3 bin 180 adet içki şişe kapağı ve bir adet şişe kapağı takmaya yarayan aparat ele geçirildi.


Olayla ilgili olarak 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın, yasal işlemlerinin bitmesine müteakip adli makamlara sevk edileceği belirtildi.

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