Gaziantep'te “Bir bayrak şiir bekliyor” şiir yarışması

Ş. ve Serencam Yayınları'nın ortaklaşa düzenlediği “Bir Bayrak Şiir Bekliyor” adlı şiir yarışması düzenleniyor.

Bayrak şairimiz Arif Nihat Asya'nın “Ey, mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü, kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü'' dizeleriyle hepimizin hafızasına kazanan şekliyle bayrak imgesinin edebiyatımızda bizi biz yapan değerlerin başında geldiğini belirten Gazikültür A.Ş. Genel Müdürü Halil İbrahim Yakar, bu anlamda bayrak ile ilgili şiir yarışması düzenlediklerini söyledi.

Milli birlik ve beraberliğimizin simgesi olan bayrağımızla ilgili yeni şiirler yazılmasını sağlamak ve edebiyatımıza yeni eserler kazandırmak amacıyla “Bir Bayrak Şiir Bekliyor” isimli herkese açık bir şiir yarışması düzenlediklerini aktaran Yakar, Ş. ve Serencam Yayınları ile ortaklaşa düzenlenen bu yarışmaya her yaş ve gruptan kişileri şiir yazmaya davet ettiklerini belirtti.

Yarışma yurt içi ve yurt dışı tüm katılımcılara açık olduğunu Yakar, lise kategorisinde yer alacak öğrencilerin değerlendirmesinin ayrı yapılacağını, tüm şiir türleri ile katılımın mümkün olacağını açıkladı.

Yakar, “Şiirler dil, üslup, anlatım, içerik ve estetik yönünden doğru bir Türkçe ile yazılmış olmalı. Şiirler en fazla 100 mısrayı geçmeyecek şekilde yazılacak. Her yarışmacı en fazla iki eserle yarışmaya katılabilir. Bir başka yarışmada derece almış şiirler bu yarışmaya katılamaz. Şiirler yerli veya yabancı hiçbir eserle, hiçbir şekilde bariz benzerlikler taşımamalıdır. Katılımcılar, ödül alan ya da yayınlanmaya değer bulunan eserlerinin “Gaziantep Büyükşehir Belediyesi” tarafından kullanılmasına, süresiz olarak kullanım hakkını verecektir” dedi.

Şarkı sözü olarak da kullanılma özelliğini taşıyan şiirlerin, jürinin uygun görmesi halinde bestelenme ve yayınlama haklarının Gaziantep Büyükşehir Belediyesine ait olacağını işaret eden Yakar, yayınlanmaya değer bulunan tüm şiirlerin bir antolojide toplanacağını kaydetti.

Diğer yandan, seçici kurulun yapacağı değerlendirme sonucunda ödüle lâyık bulunduğu takdirde, birinci eser sahibine 5.000,00 TL; ikinci eser sahibine 3.000,00 TL; üçüncü eser sahibine 2.000,00 TL ve 4 tane mansiyon ödülüne de 500,00 TL verilecek.

Liseler arası, birinci eser sahibine 500, ikinci eser sahibine 400, üçüncü eser sahibine 300 TL verilecek. Yarışmanın sonucunda ödüle layık görülen eserler, 25 Aralık 2018 günü yapılacak bir programla tüm ödül sahiplerine ödülleri teslim edilecek. Yarışmaya katılacak şiirler en geç 25 Kasım 2018 tarihine kadar gönderilmiş olmalıdır.

Şiir yarışmasında Seçici Kurul; Bestami Yazgan, Halil İbrahim Yakar, Müştehir Karakaya, Hakan İlhan Kurt ve Cahit Koytak'tan oluşuyor.