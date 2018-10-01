Gaziantep'te bir ilk

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), Gaziantep'te ilk kez gerçekleşen "TEDX Bey Mahallesi Üretkenliğin İzi" programına ev sahipliği yaptı.

HKÜ Hukuk Amfide gerçekleştirilen programda, 16 ilham verici konuşmacı paylaşmaya değer fikirleri ile katılımcıların ufkunu açacak sunumları ile sahneye çıktı. Gaziantep'te ilk kez düzenlenen ve farklı alanlarda ileri derecede bilgi sahibi olan kişilerin bilgi paylaşmasına zemin oluşturmak amacıyla yola çıkan TEDx (Teknoloji, Eğlence ve Tasarım)

“Paylaşmaya Değer Fikirler” anlayışıyla, farklı insanları bir araya getiren bir programa imza atıldı.

İlham verici 16 konuşmacı

Ünlü komedyen Cem İşçiler'in moderatörlüğünde başlayan ve seyircilere keyifli dakikalar yapan programda, birbirinden farklı 16 ilham veren konuşmacı yer aldı. Her bir sunumun 18 dakika sürdüğü programda, HKÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, ‘'İnovatif Liderlik'', Matematik Öğretmeni Özlem Fındık, ‘'Sayılar Hiç Dans Etmiyordu'', Kutnu Üreticisi Kasım Kaygın, ‘'Bir Kutnucunun Hikayesi'', Akademisyen Prof. Dr. Mustafa Bayram, ‘'Coğrafya Kaderdir'', Gezgin Reşat Taman, ‘'Anahtar Deliğinden Dünyaya Bakmak'', ‘Girişimci Serpil Karuserci, ‘'3Ç-IG Girişimcilik'', TV Programcısı Sami Altınkaya, ‘'Hayatım 5.0'', Tasarımcı Nilay Gündüz,‘'Yokluk Kıymetini Bilene En Güzel Varlıktır'', Akademisyen & Yazar Mehmet Sabri Genç, ‘'Çarpıcı Başlıklı Kaz'', Sanat Yönetmeni Orhan Uslu, ‘'İstersen Başarırsın'', Uluslararası Eğitim Danışmanı Canan Severoğlu, ‘'Sınırda Kime Güvenirsin'', Akademisyen Zaim Başaslan, ‘'Herşey 1'den Başlar'', Müzisyen Yusuf Eren Çelebiler, ‘'Ben de Varım'', Yönetim Danışmanı Kıvılcım Mert, ‘'Özgür Kadın, Özgür Üreten Dünya'', Öğretmen Mehmet Uçar, ‘'İzler ve Gölgeler'' konulu sunumlarıyla izleyicileri farklı dünyalara sürükledi.

İnovatif liderlik

TEDx programında konuşma yapan HKÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, “Daima üzerinde durduğum bir konu var o da ‘İnovasyon' çağımızın olmazsa olmazı diyebileceğimiz bir kavram. Eğer bizler inovasyonu yani yenilikleri takip etmiyorsak, kendimizi geliştiremeyeceğimiz gibi birçok kavrama da kapalı kalırız. Çeşitli yerlerde verdiğim seminerlerde; ‘Eski köye yeni adetler getirin, başımıza icatlar çıkarın' diyorum. Çünkü biliyorum ki yeni icatlar gelişmeye ışık tutacaktır. Steve Jobs örneğini vermek istiyorum. Kurduğu şirketin şuan ki mali durumu, birçok ülkenin ekonomik durumundan daha iyi durumdadır. Sizlerde Steve Jobs'ı örnek alın, daima araştırın, sorgulayın, inceleyin ve çalışmaktan vazgeçmeyin. Devamlı sorumluluklar alın, Peter Drucker'un da söylediği gibi, ‘Liderlik kabiliyetleri karar verirken ve sorumluluk alırken gelişir'. Ben size burada yüzmeyi öğretmek istesem şöyle kulaç atmalısınız böyle yüzmelisiniz desem, hiç su yutmamış biri yüzmeyi öğrenebilir mi‘' diye konuştu.

Gaziantep'te bir ilke imza atan TEDX Bey Mahallesi "Üretkenliğin İzi" programı, yoğun ilgi ve alkışlar eşliğinde sona erdi.