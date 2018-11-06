Gaziantep'te ‘Bir motif bir insan' projesinde sona gelindi

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nce 70 mahkuma yönelik 12 ay süren kilim dokumacılığı ile sedef kakmacılığı kursuyla çeşitli aktivitelerin yer aldığı "Bir Motif Bir İnsan" projesinin sonuna gelindi.

Suç işlemiş kişilerin, cezalarını tamamladıktan sonra hayatını kendi kazanan, verimli, üretken, yasalara saygılı bir birey olarak yeniden topluma kazandırılması amaçlanan projede, Kilim İşlemeciliği eğitiminde 15, Sedef İşlemeciliği eğitiminde 15, Basketbol kursunda 20 ve Voleybol kursunda 20 olmak üzere toplam 70 yükümlüye verimli, eğitici ve eğlenceli bir ortam oluşturulmaya çalışıldığı kaydedildi.

Gaziantep Üniversitesinin Mavera Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleşen törene Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Yalçın, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Rektör Yardımcısı Metin Bedir, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcı Vekili İsmail Karataş, Cumhuriyet Savcısı Umut Mermi, Daire Müdürleri, kamuya yararlı dernek, vakıf ve odaların başkan ve temsilcilerinin katılımları ile gerçekleştirildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mavera Turkuaz Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen projenin kapanış programında yaptığı konuşmada, Türk hukuk sistemine denetimli serbestlik hükümlerinin 2005 yılında kazandırıldığını hatırlattı.

Yılmaz, "Ancak aradan geçen 13 yılda gördük ki gerçekten çok güzel işler yapıyoruz. Bizler insanların salt cezalandırmayla toplum için faydalı olabileceğine artık inanmıyoruz. Elbette yargılama, cezalandırma bir yöntem, bir sistemdir ancak bizler için önemli olan topluma yeniden kazandırılması, toplum için faydalı olmalarıdır. Özellikle de aileleriyle yeniden arkadaşlarımızın toplum içinde var olmalarıdır. Bu süreçte bugüne kadar gerçekten Türkiye çapında çok güzel çalışmalar yapıldı. Birçok ilde uygulanan bu güzel model Gaziantep'te de uygulandı ve başarıyla sonuçlandı" dedi.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, üniversitelerin sadece bilim üretip yayan kuruluşlar olmadığını belirterek, "Üniversitelerin aynı zamanda toplumda yönlendirme, doğru algıyı üretme, topluma faydalı olma ve topluma dokunma sorumluluğu da vardır. İşte bu yüzden GAÜN olarak biz topluma dokunuyoruz. Biz 81 milyon insanıyla bir ferdini bile feda etmeyecek toplumuz. Dolayısıyla kader mahkumu da olsa, suç işlemiş de olsa biz öncelikli olarak insan olarak bakıyoruz ve onların tekrar topluma kazandırılması ve sosyal rehabilitasyon amaçlı olarak da onlara her türlü desteği vermeye hazırız" diye konuştu.

Proje kapanış konuşmalarının ardından Gaziantep Denetimli Serbestlik Müdürü Taylan Beydoğan'nın proje sunumu yapıldı, belge ve plaket takdim edilerek sergi gezildi.