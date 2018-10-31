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Gaziantep'te Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş anıldı

Gaziantep’te Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş, Türk Halk Müziği’nin usta sanatçılarının da katıldığı program ile anıldıHalk ozanı Neşet Ertaş, ölümünün 6’ncı yılında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Ustalara Saygı Müzikli Söyleşi" programı ile anıldı.

Gaziantep'te Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş, Türk Halk Müziği'nin usta sanatçılarının da katıldığı program ile anıldı


Halk ozanı Neşet Ertaş, ölümünün 6'ncı yılında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Ustalara Saygı Müzikli Söyleşi" programı ile anıldı. Başak İkiz'in sunumuyla gerçekleşen programa Türk Halk Müziği'nin usta sanatçıları Tülay Örten Yıldız, Nida Ateş ve Ender Balkır katıldı. Neşet Ertaş'ın hayatını anlatan sunumla başlayan programda, usta sanatçının hayat felsefesi, geride bıraktıkları ve anıları paylaşıldı. Ertaş'ın unutulmaz türkülerini seslendiren sanatçılar, okudukları eserlerle büyük ustayı, hatırlattı. Yaklaşık 2 saat süren programa, seyircilerin ilgisi büyük oldu. Programın ardından konuklara, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Fatma Şahin adına Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Oya Alpay ve Ağır Ceza Mahkeme Başkanı Murat Bahadır tarafından günün anısına kutnu şal verildi.

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