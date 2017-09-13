Gaziantep’te canlı bomba yakalandı

Gaziantep’te, Suriye’de patlayıcı madde ve canlı bomba eğitimi almış bir DEAŞ’lı yakalandı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte patlayıcı madde ve canlı bomba eğitimi almış terör örgütü DEAŞ mensubu şahsın bulunduğu istihbaratı üzerine operasyon yaptı. Gerçekleşen operasyonda Suriye’de silah, patlayıcı madde ve canlı bomba eğitimi aldığı şeklinde bilgiler elde edilen terör örgütü mensubu şahıs, yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan örgüt mensubu sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.