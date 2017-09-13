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13 Eylül 2017 17:06

Gaziantep’te canlı bomba yakalandı

Gaziantep’te, Suriye’de patlayıcı madde ve canlı bomba eğitimi almış bir DEAŞ’lı yakalandıGaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte patlayıcı madde ve canlı bomba eğitimi almış terör örgütü DEAŞ mensubu şahsın bulunduğu istihbaratı üzerine operasyon yaptı.

Gaziantep’te canlı bomba yakalandı

13 Eylül 2017 17:06

Gaziantep’te, Suriye’de patlayıcı madde ve canlı bomba eğitimi almış bir DEAŞ’lı yakalandı


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte patlayıcı madde ve canlı bomba eğitimi almış terör örgütü DEAŞ mensubu şahsın bulunduğu istihbaratı üzerine operasyon yaptı. Gerçekleşen operasyonda Suriye’de silah, patlayıcı madde ve canlı bomba eğitimi aldığı şeklinde bilgiler elde edilen terör örgütü mensubu şahıs, yakalanarak gözaltına alındı.


Yakalanan örgüt mensubu sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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