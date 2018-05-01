Diğer
Kategoriler
01 Mayıs 2018 14:27

Gaziantep’te çimento yüklü kamyonun freni boşaldı: 1 ölü

Gaziantep’te freni boşalan kamyon, trafik lambaları ve tabelalara çarparak devrildi.

Gaziantep’te çimento yüklü kamyonun freni boşaldı: 1 ölü

01 Mayıs 2018 14:27

Olayda kamyon sürücüsü yaşamını yitirirken, kamyonun kasasındaki çimentolar ise yola saçıldı.


Edinilen bilgiye göre, Tarsus Adana Gaziantep Otoyolu gişelerinden Nurdağı ilçesine giriş yapan Mehmet Y. idaresindeki 01 PG 564 plakalı kamyonun freni boşaldı. Durdurulamayan kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Dörtyol kavşağında trafik lambaları ve tabela direklerine çarptı. Lamba ve tabelaları devrilen kamyon yan yattı. Kazada araç sürücüsü Mehmet Y. olay yerinde yaşamını yitirirken, kamyonun kasasındaki çimentolar ise yola saçıldı.


Polisin olay yerindeki incelemesinin ardından sürücünün cenazesi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Devrilen kamyon ve etrafa saçılan çimentolar nedeniyle yolda yaklaşık 3 saat boyunca trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kamyon ve çimentoların yoldan kaldırılmasının ardından yolda ulaşım yeniden çift şeride döndü.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
26
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç