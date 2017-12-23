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23 Aralık 2017 10:54

Gaziantep’te cinayet

Gaziantep’te iki kişi arasında yaşanan tartışmada 1 kişi bıçaklanarak öldürüldü.

Gaziantep’te cinayet

23 Aralık 2017 10:54


Olay dün gece 21.00 sıralarında Sarıgüllük Mahallesi 9 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Emre Y. ile Kalender Orhan arasında henüz bilinmeyen nedenle tartıma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken Emre Y. yanında bulunan bıçakla Kalender Orhan’ı yaralayıp olay yerinden kaçtı. Aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan Kalender Orhan, vatandaşlar tarafından olay yerine çağrılan ambulans ile 25 Aralık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Orhan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Orhan’ın cenazesi hastaneden alınıp otopsi için Gaziantep Adli Tıp morguna götürülürken, polis kaçan cinayet zanlısı Emre Y.’yi kısa sürede gözaltına aldı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.




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